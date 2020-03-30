MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi | Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması! Can kaybı 168, vaka sayısı 10 bin 827
ABONE OL
30.03.2020 - 19:15 | | AA

Son dakika haberi | Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması! Can kaybı 168, vaka sayısı 10 bin 827

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.

Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika haberi | Bakan Kocadan corona virüs açıklaması Can kaybı 168, vaka sayısı 10 bin 827

Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyedeBolu’da, karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyada canlı yayın yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış Murat Yağcı nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış Murat Yağcı nereli, ne iş yapıyor?

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Bu akşam TV'de hangi diziler filmler yayınlanacak? (30 Mart) Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Bu akşam TV'de hangi diziler filmler yayınlanacak? (30 Mart) Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Sıradaki Haber