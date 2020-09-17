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17.09.2020 - 13:28 | | DHA

Son dakika! Türkiye'de ilk aşı denendi!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de başlayan aşı denemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Denenen aşı 13 bin kişiye uygulanacak ve 18-60 yaş arasındaki gönüllülere aşı yapılacak.

Son dakika! Türkiye'de ilk aşı denendi!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de denenmeye başlanan aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ünal, "25 merkez belirlendi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra da Hacettepe ilk oldu. Kademe kademe 25 merkezde yayınlanacak. Ben antikor oluşturduğum için aşı yaptırmayacağım" dedi.

Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

İlk çalışmalar Hacettepe'de başladı. Açı çalışmaları gönüllü bazında yürütülüyor. Bu hastalığa karşı, bizimde aşı geliştirmelerine destek olmalıyız, insanlığa hizmet etmeliyiz. 

Aşı denemeleri 25 merkezde yaygınlaşacak.

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Prof. Dr. Murat Akova'nın açıklamaları şöyle:

Dünyada faz 3 çalışmasında 9 tane aşı var. Türkiye'de 13 bin kişi aşılanacak. İlk aşamada 1200 sağlık çalışanına yapılacak. 

Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı yarısına da yine Kovid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim.

Eğer aşı yapılan kişilerde hastalık görülürse, ayrı bir denetleme kurulu incelemelerde bulunacak.

Aşının etkileri ilerleyen günlerde görülecek.  Yan etkinin olup olmadığını gözlemleyeceğiz.

Tekrar altını çizmek gerek. Bu klinik bir çalışma.  18 - 60 yaş arasındaki gönüllülere aşı yapılacaktır. Gönüllük için aşı merkezine başvurulabilir.

 Şu an yan etkileri hafif kırgınlık, baş ağrısıdır. 

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