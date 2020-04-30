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30.04.2020 - 10:14 | | DHA

Son dakika... Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım! Uçak Ankara'dan hareket etti

Son dakika gelen bilgilere göre; Türkiye’nin corona virüsle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) tıbbi yardımlarını taşıyan 2'nci uçak, Ankara'dan havalandı.

Son dakika... Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım! Uçak Ankara'dan hareket etti

Türkiye'nin corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'ye 2 gün önce gönderdiği tıbbi yardımların 2'nci turu kapsamında; yeniden bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik hazırlandı. Askeri personelin paketlediği sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye ve ABD bayraklarının bulunduğu kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı C-130'a yüklendi. Kargo paketlerinin üzerlerinde, Türkçe ve İngilizce olarak Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle' notu yer aldı. Askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in de bulunduğu görevliler tarafından ABD'ye uğurlandı.

Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Somali, Güney Afrika ve yine ABD'ye sağlık yardım malzemesi göndermişti.

 

 

 

 

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