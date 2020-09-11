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11.09.2020 - 17:17 |

Son dakika...Dünyaya ilan etti! Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı

Gelen son dakika haberine göre; Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak.

Son dakika...Dünyaya ilan etti! Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı

Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti. CNN Türk muhabiri son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Milli Savunma Bakanlığı, Sadrazamköy sahasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

İlan edilen yeni NAVTEX kararının oldukça önemli olduğunu belirten CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş de, bu tatbikatın atışlı eğitim tatbikatı olacağını söyledi. 12 Eylül'de ORUÇREİS'in NAVTEX süresinin dolduğunu hatırlatan Türkeş, olası bir uzatma kararına ilişkin bölgede tansiyon yükselebileceğini, Türkiye'nin böyle bir tarihte Türkiye ile KKTC arasında bir bölgede yeni NAVTEX ile atışlı eğitim yapacağını duyurdu.

CNN Türk muhabiri Türkeş 'Bu bölgede savaş gemisinin oldukça fazla olacağını söyleyebiliriz' sözlerini noktaladı.

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