MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama
ABONE OL
04.01.2021 - 22:46 | | AA

Son dakika! Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının açılmasına yönelik kararın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Son dakika! Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama

Bakanlık, "Körfez İhtilafının Çözümüne Yönelik Kaydedilen Gelişmeler" hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu gelişmenin Körfez bölgesinde Haziran 2017'den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adımı teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle söz konusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır. Temennimiz bu ihtilafın ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır. Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırlar açıldı!
Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Kurslar...

MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Kurslar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika! Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama

Son dakika! Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet