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11.02.2021 - 14:51 | | AA

Son dakika... Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz aşı daha gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz."

Son dakika... Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz aşı daha gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bugüne kadar 40 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini ve bugün 40 bin doz daha aşı gönderileceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu. Salgınla mücadelede KKTC'ye Türkiye'den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Kovid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı. Oktay, "Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." dedi.

'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
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