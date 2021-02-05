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05.02.2021 - 20:39 |

Son dakika! Türkiye'den 'Libya' açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı: "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz Türkiye, (Libya'da) uluslararası toplumun bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır."

Son dakika! Türkiye'den 'Libya' açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Libya’da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni Ulusal Birlik Hükümeti’nin de LSDF tarafından belirlenen Yol Haritası temelinde en kısa sürede oluşturularak görevine başlamasını temenni ediyoruz.

Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya’nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

Askeri yöntemleri başından beri reddeden Türkiye, uluslararası toplumun, kalıcı siyasi çözüm yolundaki bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır.

Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin karşılanması, güvenliğin sağlanması, günlük hayatın normalleştirilmesi ve yıl sonunda yapılması öngörülen seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için yeni yönetim yapısına da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir.

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