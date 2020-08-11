MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a yardım eli! Beyrut'a indi
ABONE OL
11.08.2020 - 21:14 | | AA

Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a yardım eli! Beyrut'a indi

Son dakika haberine göre, Lübnan’a tıbbi malzeme yardımı getiren ve buradaki arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk ekiplerini geri götürecek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait A400M tipi uçak başkent Beyrut’a indi.

Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a yardım eli! Beyrut'a indi

Başkent Beyrut’taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’na gelen uçağı Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Türkiye’nin Beyrut Askeri Ateşesi Albay Bayram Büyan, büyükelçilik personeli ve Lübnanlı yetkililer karşıladı.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki çalışmalarını bugün sonlandırarak TSK'ya ait A400M tipi uçak ile Türkiye'ye dönüş yapacak.

Beyrut Limanı’ndaki beş günlük arama kurtarma faaliyetlerine katılan Türk ekiplerinden 7 kişilik bir heyet burada kalarak çalışmalarına devam edecek.

Türkiye, patlamanın ardından A400 tipi bir kargo uçağı ile daha önce Lübnan'a yardım malzemeleri göndermişti.

Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu da patlamayla sarsılan Beyrut'a gelerek arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetlerine destekte bulundu.

Bu arada Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) şiddetli patlamada tahıl silolarının zarar görmesi nedeniyle oluşan acil gıda ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 400 ton buğday yardımını ilerleyen günlerde Lübnan'a ulaştırması bekleniyor.

    Adana'da şiddetli yağmurAdana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde kısa süre etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti. 10 dakika içinde balkonlardaki çamaşırlar uçtu, tabelalar koptu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika… MEB’den ‘2020-2021 eğitim öğretim yılı’ açıklaması! Okullar açılacak mı?

    Son dakika… MEB’den ‘2020-2021 eğitim öğretim yılı’ açıklaması! Okullar açılacak mı?

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    Süper Loto sonucu sorgulama ekranı - 11 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı

    Süper Loto sonucu sorgulama ekranı - 11 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı

    Sıradaki Haber