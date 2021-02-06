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06.02.2021 - 20:53 | | DHA

Son dakika! Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe ile ilgili flaş gelişme! Beklenen haber geldi...

Son dakika haberine göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızını ölesiye döven ve sosyal medyada tepkilere neden olan Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika! Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe ile ilgili flaş gelişme! Beklenen haber geldi...
Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
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