Son dakika... Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni gelişme! Tespit edildi

17 yaşındaki Duygu Delen, 13 Ağustos'ta Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Evde bulunan 20 yaşındaki Mehmet Kaplan, "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre, Duygu Delen'i ittiği ve ölümüne neden olduğu iddia edilen Mehmet Kaplan'ın; idrar testinde esrar çıktığı tespit edildi. Kaplan'ın 14 Ağustos'taki idrar toksit tarama tetkikinde THC (esrar) metabolitleri saptandı. Kaplan'ın, olay günü esrar kullandığı ifade ediliyor.

"THC (ESRAR) METABOLİTLERİ SAPTANDI"

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı; Mehmet Kaplan'ın kan, kıl ve idrar örneklerini inceledi. Mehmet Kaplan'ın 14 Ağustos'taki idrarda toksit tarama tetkikinde kreatinin değerinin 308 mg/dl ve idrar dansitesinin 1036 olarak bulunduğu, THC (esrar) metabolitleri saptandığı öğrenildi.

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.