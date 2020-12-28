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28.12.2020 - 12:06 |

Son dakika... Türkiye'ye gönderilecek Çin aşıları görüntülendi

Gelen son dakika haberine göre; Çin aşısı Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer ediliyor. TRT Haber muhabiri Musab Eryiğit, Çin'de aşıların tutulduğu depodan son durumu aktardı.

Son dakika... Türkiye'ye gönderilecek Çin aşıları görüntülendi

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Sinovac tesislerinde Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanan koronavirüs aşıları görüntüledi.

TRT Haber muhabiri Musab Eryiğit'in aktardığı bilgilere göre, 7 nakliye aracı aşıları taşımak üzere hazırlandı. İlk parti olan 1 milyon 340 bin aşı havalimanına transfer ediliyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, gümrük prosedürleri nedeniyle aşıların Pekin Havalimanı'nda 24 saat beklemesi gerekiyor.

Aşıların Türkiye'ye ulaşması 1-2 gün daha sürecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini açıklamıştı.

ÖNCE KONTROL SONRA DAĞITIM

Aşılar öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun kontrolünden geçirilecek. Gelen her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Ardından aşılar yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Risk gruplarına göre aşılama başlayacak.

BAKAN KOCA: GELİŞİ BİR İKİ GÜN ERTELENMİŞTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz' demişti.

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