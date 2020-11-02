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02.11.2020 - 15:43 |

Son dakika... Türkiye'ye umut verdi! İşte minik Elif'in hastaneden ilk görüntüsü

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde hayata yeniden "merhaba" dedi.

Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Elif'in ilk görüntülerinde gözlerinin açık olduğu ve oksijen desteği aldığı, yatağında oyuncakların bulunduğu görüldü.

Elif'in hasta yatağındaki görüntülerini paylaşan Ege Üniversitesi, küçük kızın tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. 

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlilerinin parmağını tutup hayata sarılması depremzedeler için umut olmuştu.

Son dakika... Türkiyeye umut verdi İşte minik Elifin hastaneden ilk görüntüsü

ELİF 65 SAAT NASIL HAYATTA KALDI?

CNN TÜRK canlı yayınına katılan enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in nasıl hayatta kaldığı ile ilgili, Prof. Başar Cander önemli bilgiler verdi.

Mucizevi bir kurtuluşla karşı karşıyayız diyen Cander, 'Çocuk olması, az bir yer kaplaması da buna etken olmuş olabilir. Aslında 3 tane parametre var. 1. hipotermi. 2. sıvı alamamadan kaynaklanan durum. 3. ise oksijen alamamadan kaynaklanan bir durum' dedi.

Cander açıklamasında şöyle dedi;

Depremde travmanın etkileri çok belirleyici. En çok çekindiğimiz 2 mekanizma var böbrek yetmezliği ile ilgili. Biri sıvı alınmaması. İlk müdahale enkazdayken müdahale edilmesi.

Ağlamıştır, uyumuştur. Bu şekilde geçmiştir saatler. Uyuduğu için saatler onun için hızlı geçmiş.

Sağlam bir genç dinamik vücudunuz varsa süreç oldukça uzayabiliyor. Bu dönemde insanlar dayanabilir. Açlığa daha çok dayanabilir. Susuzluk önemli. Sıcaklık ve soğukluk da önemli.

Çocuklar depremlerde biraz uzun dayanabilir.

(Elif'e nasıl tedavi uygulanıyordur?)

Normal ısıya getirmek gerekiyor. Sıvıyı damar yoluyla vermeye çalışıyorlardır. Böbrek, karaciğer yetmezliği başka organ yetmezliği takip edilir.

Deprem çantası tedariki çok önemli. Travmadan sonra ilk aşama o aşamalardaki deprem çantasının olması çok lazım bir şey. Yaşam üçgeni gibi bir yerde kendini barındırması, çökmesi...

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İzmir’de yürek ısıtan görüntüİzmir’de depremde hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı esnasında polislerin çadırda kalan çocuklarla ilgilenip dikkatlerini başka yöne çekmesi yürekleri ısıttı. Polis memurları, çadır içerisinden bakan çocukların enkazın bulunduğu apartman arasındaki görüş açısını kapattı, sohbetleriyle de onları güldürdü.
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