Son dakika! WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook çöktü mü? Neden açılmıyor?

Bugün 3 sosyal medya devi Twitter, Facebook ve Instagram'da yavaşlık söz konusu... Türkiye'de bazı kullanıcıların Twitter, Instagram, Facebook gibi hesaplarına erişim sıkıntısı yaşamasıyla birlikte aramalar sıklaşmış durumda... Uygulamayı kullananlar sıkıntının neden yaşandığını öğrenmeye çalışıyor.

TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter, Instagram, Facebook yetkililerinden soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil. Erişim sıkıntıısının en çok Avrupa ülkelerinde yaşandığı görülüyor.