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23.11.2020 - 11:10 | | İHA

Son dakika... Ukraynalı aileye İstanbul'da taciz!

Gelen son dakika haberine göre; Avcılar'da taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile neye uğradığını şaşırdı. 12 yaşındaki kızlarına yönelik gerçekleştirien taciz anı saniye saniye kameralara yansırken, polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’dan akrabalarını ziyarete gelen anne ve iki kızı, metrobüsten indikten sonra taciz şoku yaşadı. Taksi bulmak için yol kenarında yürüyen Ukraynalı aile, kendilerini takip eden bir şüphelinin tacizine uğradı. Aileyi takip eden şüpheli, önce sözlü tacizde bulunduğu ailenin 12 yaşındaki kızına fiziki müdahalede bulundu. Taciz karşısında aile şok olurken, annenin tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.

Yaşadığı şoku üstünden atamayan aile bir belediye arabasını durdurarak yardım istedi. Karakola giden aile, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde anne ile 2 kızının ellerinde bavullarla yürüdükleri görülüyor. Bu sırada kendilerini takip eden şahsın bir anda 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik tacizde bulunduğu kameralara yansıyor. Görüntülerde annenin tepki gösterdiği zanlının olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika... Ukraynalı aileye İstanbulda taciz

Ukraynalı aileye İstanbul'da taciz!Gelen son dakika haberine göre; Avcılar'da taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile neye uğradığını şaşırdı. 12 yaşındaki kızlarına yönelik gerçekleştirien taciz anı saniye saniye kameralara yansırken, polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.
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