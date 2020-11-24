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24.11.2020 - 10:15 | | DHA

Son dakika... Ukraynalı aileyi taciz eden sapık yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'un Avcılar ilçesinde 12 yaşındaki kız annesiyle kaldırımda yürüdüğü sırada tacize uğradı. Neye uğradığını şaşıran anne ve kızları karakola gidip şikayette bulundu. Ekipler tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin tacizciyi tespiti üzerine harekete geçildi.

Olay, geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana gelmişti. Havalimanından dönen anne ve iki kızı ile birlikte kaldırımda yürüdükleri sırada, 12 yaşındaki kızı bir kişinin tacizine uğramıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan taciz olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Plakayı da tespit eden polis ekipleri aracın kiralık olduğunu kiralayan kişinin Gökmen D. (36) olduğunu tespit etti. Esenler'de bir iş yerinde satış temsilcisi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Avcılar Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüpheli tacize uğrayan çocuk ve annesi tarafından teşhis edildi. Şüpheli daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan tacizci Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika... Ukraynalı aileyi taciz eden sapık yakalandı

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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