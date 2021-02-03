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03.02.2021 - 13:36 | | DHA

Son dakika... Ümraniye'de can pazarı!

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Ümraniye'de bir binanın  kanalizasyon çalışması sırasında Afganistan uyruklu işçi toprak altında kaldı. İşçi itfaiye ve sağlık ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Ümraniye'de can pazarı!

Olay saat 13.20'de İstanbul Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Baran Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte Afganistan uyruklu  Naci Vulla Muhammedi toprak altında kaldı. İşçileri arkadaşlarını kendi imkanlarıyla çıkarmak istese de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kazılan kanala giren itfaiye ve sağlık ekipleri işçiyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Sağlık ekipleri yaralı işçiye serum taktı. Kurtarma çalışmaları sırasında toprak gelmemesi için işçinin başına bir havlu kapatıldı. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonrasında işçi kurtarılarak  sağlık ekiplerine teslim etti. Afganistan uyruklu işçi Naci Muhammedi ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

Çalışmalar sırasında yanında olan arkadaşı "Kanalizasyon çalışması yapıyorduk. Hilti ile delik delerken toprak üstüne çöktü. Taş felan gelmedi. Durumu iyi." diye konuştu.

 

3 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdıÇamlıca Mahallesi Budaklı Sokak'taki bir evde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu Ali Al Ahmet, dün akşam saatlerinde evde et çekildiği sırada elini kıyma makinesine sıkıştırdı.
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