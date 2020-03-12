MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama geldi: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil oldu
ABONE OL
12.03.2020 - 19:44 |

Son dakika | Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama geldi: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil oldu

Tüm dünyayı etkileyen Corona Virüsü nedeniyle araştırmalar sürüyor. Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren durumla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin tatil edildiğini açıkladı. Peki Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi?

Son dakika | Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama geldi: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil oldu

Son dakika haberlerine göre YÖK toplantısı sona erdi. .Üniversiteler tatil olur mu? sorusu öğrencileri meraklandırıyor. YÖK, corona virüsü nedeniyle üniversiteler hakkında toplantı yaptı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kararı açıkladı. İşte son dakika ülke genelindeki son durum

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...

 - Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik.

- Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal.

- İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir.

- İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. 

- Üniversiteler 16 Mart'ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.

- Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

- Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.

İntihar eden cinayet zanlısı iz takip köpekleri tarafından bulunduİstanbul Pendik'te dün işlenen kadın cinayetinin zanlısı ormana kaçtı. Polis ekipleri ormanı abluka altına aldı. Bölgeye helikopter ve iz takip köpekleri istendi. Yapılan arama çalışmaları 24 saat sonra sonuç verdi. İz takip köpekleri zanlıyı ormanda kendini asmış şekilde buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama geldi: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil oldu

Son dakika | Üniversiteler hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama geldi: Üniversiteler Corona Virüsü nedeniyle tatil oldu

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber