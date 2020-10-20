Son dakika üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı 2020-2021?

Okullarda bazı sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da 'üniversiteler açılacak mı?' sorusunu yanıtladı. Öğrenciler ise üniversitelerin durumu ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Peki 2002 üniversiteler ne zaman açılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı;

Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.