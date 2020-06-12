Son dakika...Üniversitenin online sınavında cinsel film yayını iddiasına Prof. Hasan Kaval'dan yanıt!

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval’ın, 40 öğrencinin bulunduğu maliye online sınavı yaptığı sırada porno izlediği iddia edildi. İddiaya göre, online sınav sırasında öğrencilerin de gördüğü ekrana yanlışlıkla pornografik görüntüler yansıdı. Bir öğrenci de bu görüntüleri paylaştı. Veli ve öğrencilerden gelen tepkiler üzerine üniversite yönetiminin olaydan haberdar olduğunu belirten Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Prof. Dr. Kaval’ın görevinden istifa ettiğini söyledi.

‘BEN DE ÇOK ŞAŞIRDIM’

Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Hasan Kaval, şunları söyledi:

“Olay tamamen yanlış ve abartma. Online ders kapsamında yapılan bir ödev sınavıydı. O arada çocuklar bir soru sordu. Ona bakmak için Zoom’dan çıktım. O arada geçmişten kalan bir reklam belirmiş. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, ‘nereden çıktı bu’ diye bakarken çocuklar kaydetmiş. Tamamen benim kişisel verimden, istem dışı anlık bir şeyi nasıl olup da takip edip hemen kaydedebiliyorlar onu da anlamış değilim. Porno izleme diye bir şey yok. Bir film izleme diye de bir şey yok. ‘Pop up’ denilen reklam niteliğinde bir şeymiş. İlk defa böyle bir şey oldu, ben de çok şaşırdım. Bir önceki akşam Netflix’ten film izliyordum. Sıkıldım, unutup gitmişim. O film kapanınca ‘pop up’ o zaman gelirmiş. Anladığım kadarıyla oradan kalmaymış. Ama sanki ben porno izliyormuşum diye asılsız şeyler konuşuldu.”

‘KOMPLO KURULDU’

Online sınavda porno yayınladığı iddiasına konu olan profesör konuştu: O pop up reklamıydı

Konuyla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kaval, “İsteğimin dışında bilgilerime erişilebilmesi ve izinsiz şekilde kaydedilmesiyle ilgili Ceza Mahkemesi’nde de dava açtım. Bunu yapanlar hakkında sert şeyler düşünüyorum. Ben biraz dersten zor geçiren bir hocayım, onun etkisi var gibi geliyor. Nasıl olduğunu bile bilmeden nasıl bu kadar seri kaydedebiliyorlar? Sanki komplo gibi bir şey” dedi.

Avukatlarının bilgisayarını incelettiğini belirten Prof. Dr. Hasan Kaval, “Virüs benzeri bir şey olduğu tespit edildi. Benim müdahalem olmadan bu ekran görüntüsünü atarmış. Ekran görüntüsü olarak geldi, oynatılan bir film yok. Ne olduğunu anlamadım. Hemen kapadım. Benim porno siteye girmediğim, seyrettirmediğim tespit edildi” ifadesini kullandı.

POP UP NEDİR?

Pop up, bir web sitesinde girildiğinde aniden beliren reklamlara denir. Reklamcılık sektörünün internet dünyasında çok sık kullandığı bir uygulamadır.