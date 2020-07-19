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19.07.2020 - 12:47 | | DHA

Son dakika... Üsküdar'da 2 katlı ahşap binada çökme

Son dakika gelen habere göre, Üsküdar 2 katlı ahşap binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Son dakika... Üsküdar'da 2 katlı ahşap binada çökme

 Boş olduğu öğrenilen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

 

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