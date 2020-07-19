19.07.2020 - 12:47 | | DHA
Son dakika... Üsküdar'da 2 katlı ahşap binada çökme
Son dakika gelen habere göre, Üsküdar 2 katlı ahşap binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.
Boş olduğu öğrenilen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Oğlunun bıçaklı saldırıya uğradığını gören anne silahla ateş açtıİstanbul Sultangazi'de oğlunun bıçaklı saldırıya uğradığını gören anne, evde bulunan tabancayı alarak saldırganlara ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.