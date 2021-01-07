07.01.2021 - 13:31 | | DHA
Son dakika! Vali Yerlikaya paylaştı, emniyet cezayı kesti
Bir son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahil yolunda trafikte kaçmak için ters yola giren sürücülerin videosunu twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından paylaştığı video ile trafik kurallarına dikkat çekti. Sahil yolunda trafikten kaçmak için ters yola giren sürücülerin görüntüsünün yer aldığı videoda, polis ekiplerinin ihlal yapan sürücülere ceza yazdığı görüldü.
Vali Yerlikaya twitter mesajında, "Değerli İstanbullular; Trafik kurallarını ihlal eden ve trafiği aksatanlara hatırlatıyoruz: Kural dinlemeyenler görünmez değil! EDS kameralarımız kayıtta, ekiplerimiz her an görevde" ifadelerini kullandı.
Kahvehaneye baskın! Bir kadın mutfak dolabına saklandıBursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynanan 20 kişiye, toplam 68 bin 344 TL ceza uygulandı. Polisin baskın yaptığı kahvehanede bir kadın saklandığı mutfak dolabında bulundu. Bir kişi ise ceza yazan polise rağmen kuruyemiş yemeye devam etti.