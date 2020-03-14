14.03.2020 - 10:06 | | DHA
Son dakika: Valilik açıkladı! Sınırda 7 ceset bulundu
Gelen son dakika haberine, Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, donarak öldükleri tahmin edilen 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu.
Son dakika haberine göre, Çaldıran ilçesinin İran sınırında araştırma ve inceleme yapan Jandarma ve AFAD ekipleri, bir kilometrelik alanda yurda kaçak girmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmenin cesedini buldu.
Donarak öldükleri tahmin edilen kaçak göçmenlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Geçen Şubat ayında Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 kaçak göçmenin tipiye yakalandıkları ve donarak hayatlarını kaybettiği ihbarı yapılmıştı. Ancak bölgeye, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için araştırma yapılamamıştı. Bulunan kaçak göçmen cesetlerinin ihbarda bildirilen gruptan oldukları tahmin ediliyor.
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