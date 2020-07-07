MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Van Gölü’nde bir erkek cesedi daha bulundu
ABONE OL
07.07.2020 - 14:50 | | İHA

Son dakika... Van Gölü’nde bir erkek cesedi daha bulundu

Son dakika gelen habere göre; Van Gölü’nde batan tekneyi bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 1 erkek cesedi daha bulundu. Böylelikle bulunan ceset sayısı 12’ye yükseldi.

Son dakika... Van Gölü’nde bir erkek cesedi daha bulundu

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Bugün Gevaş-Deveboynu ile Çarpanak Adası arasında gölde su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedinin bulunmasıyla toplam sayı 12’ye yükseldi.

Gölde jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor.

Betül Aşçı, kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştığı görüntüleri yayınladıSon dakika haberine göre Betül Aşçı isimli kadının kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivas'ta, 32 derece sıcaklık bunalttı

Sivas'ta, 32 derece sıcaklık bunalttı

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Son dakika... Van Gölü’nde bir erkek cesedi daha bulundu

Son dakika... Van Gölü’nde bir erkek cesedi daha bulundu

Sıradaki Haber