Van ValiliÄŸi, corona virÃ¼s tedbirleri kapmasÄ±nda, 23 Åžubat'ta kapatÄ±lan Ä°ran'a aÃ§Ä±lan Saray ilÃ§esine baÄŸlÄ± KapÄ±kÃ¶y GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndaki yolcu giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bugÃ¼n gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§ici olarak durdurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:

"KapÄ±kÃ¶y Kara Hudut KapÄ±sÄ±'nda yolcu giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlamalar nedeniyle azalmasÄ±, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyetinde Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaÅŸmasÄ±, KapÄ±kÃ¶y Kara Hudut KapÄ±sÄ±nda yolcu ve ticaret iÅŸlemlerinin tamamen durma noktasÄ±na gelmesi Ã¼zerine, KapÄ±kÃ¶y Kara Hudut KapÄ±sÄ±nda gÃ¶rev yapan personelin gÃ¶rev yoÄŸunluÄŸunun azalmasÄ±, ayrÄ±ca KapÄ±kÃ¶y Demiryolu Hudut KapÄ±sÄ±nda ithalat ve ihracat iÅŸlemlerinin artarak devam etmesi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda KapÄ±kÃ¶y Kara Hudut KapÄ±sÄ±nda gÃ¶revli personelin, KapÄ±kÃ¶y Demiryolu Hudut KapÄ±sÄ±nda daha verimli ve uluslararasÄ± ticaretimize daha Ã§ok katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirildiÄŸinden, tÃ¼m birimlerdeki personelin ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n daha etkin istihdamÄ±nÄ± saÄŸlamak, Van ili genelinde ve KapÄ±kÃ¶y Kara Hudut KapÄ±sÄ±nda kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venliÄŸini en Ã¼st dÃ¼zeyde temin etmek iÃ§in geÃ§ici bir tedbir olarak KapÄ±kÃ¶y Kara Hudut KapÄ±sÄ±nda yolcu giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibariyle geÃ§ici sÃ¼reyle durduruldu."