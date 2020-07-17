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17.07.2020 - 13:23 | | DHA

Son dakika! Van'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 45'e yükseldi.

Son dakika! Van'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden üçünün daha cesedine ulaşıldı. 

Ölü sayısı 45'e yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.

OLAY

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

 

 

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