MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberler: Van'da peş peşe depremler!
ABONE OL
03.04.2020 - 12:53 | | İHA

Son dakika haberler: Van'da peş peşe depremler!

Gelen bir son dakika haberine göre: Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberler: Van'da peş peşe depremler!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Van'da peş peşe depremler olmaya devam ediyor. 

Sabah saatlerinde sallanan Van'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 12.42 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Saray ilçesi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'ın geçtiği bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilirken, derinliğinin ise 7 kilometre olduğunu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Van'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Son dakika haberler: Vanda peş peşe depremler

Akılalmaz olay! Coronayım deyip tükürdüAntalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

EBA TV İlköğretim, Ortaokul, Lise canlı ders yayınları! 3 Nisan EBA ders programı ve frekans bilgileri

EBA TV İlköğretim, Ortaokul, Lise canlı ders yayınları! 3 Nisan EBA ders programı ve frekans bilgileri

Sıradaki Haber