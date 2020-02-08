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08.02.2020 - 11:30 | | İHA-AA

Son dakika... Van Çatak ilçesinde çığ düştü! Ekipler bölgeye gidiyor

Son dakika haberine göre Van’ın Çatak ilçesinde çığ düştü. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı bulunmuyor" denildi.

Son dakika... Van Çatak ilçesinde çığ düştü! Ekipler bölgeye gidiyor

Gelen son dakika haberine göre, dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi.

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