Son dakika | Van'da ikinci çığ faciası

Son dakika haberi I Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 33’e yükseldiği açıklandı.

17.26: MSB'den yapılan açıklamaya göre, AFAD ve Jandarma personelini Ankara’dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Van’a indi.

17.17: AFAD, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.



16.27: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'dan Bahçesaray'daki olay yerine hareket etti.

16.16: AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, çığ felaketinde 26 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi. Açıklamada, "Van'da 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor" denildi.

15.48: DHA muhabiri 10'un üzerinde kişinin çığın altında olduğunu söyledi.

15.44: Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

15.30: Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van-Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'DAN ÇIĞ AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasına müdahale için Ankara'dan 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibinin askeri uçakla bölgeye gönderildiğini duyurdu.

AFAD, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında, 24 saat içinde ikinci kez çığ düştüğü belirtilerek, "Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor" denildi.

Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak itfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 aracın sevk edildiği bildirilerek, "Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna, dün saat 17.45’te çığ düştüğü hatırlatılarak, "AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8’i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı. Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 12.00 sırılarında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye intikal ettiğini açıkladı. Altun açıklamasında, "Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çığ altında kalan vatandaşlarımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi. Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığa ilişkin, "30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler." dedi.

Soylu, Elazığ Valiliği önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'daki ilk çığda 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Olayın oluşuna ilişkin bilgi veren Soylu, "Orada şoför ve muavin çığ gelince lastiklerine zincir takabilmek için dışarıdaydılar. Arabayı ve onları da sürükledi. Arama çalışmalarında minibüstekiler çıkarılmıştı. 5'i hayatını kaybetmiş. Diğerleri de canlı şekilde çıkarıldı ve hastanelere sevk edildi." diye konuştu.

Soylu, kayıp 2 kişi için gece saat 01.00'de arama çalışmalarına ara verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma devam ediyordu. Saat 12.00-12.15 arasında bir çığ geldi. Hemen yine müdahale edildi. 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler. Maalesef 8 jandarmamız, 3 de güvenlik korucumuzu kaybettik. Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz. Ben de şimdi Van'a geçiyorum."

"KURTARMA ÇUBUĞU VASITASIYLA ARAMA KURTARMACILAR ÇALIŞABİLİYORLAR"

Şu anda bölgede bir tehlikenin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Soylu, "İlk minibüsün üzerinde, minibüsü çıkardıkları yerde 4-5 metre karın altından minibüsü çıkardılar. Orada araçların ve aletlerin çalışabilmesi çok zor. Kürek ve bir çubukla, kurtarma çubuğu vasıtasıyla arama kurtarmacılar çalışabiliyorlar. İnşallah çabayla beraber şu anda çığın altında kalmış olduğunu değerlendirdiğimiz vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, kahramanlarımızı da alabilme fırsatını Allah nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu "Çığın altında kaldığı değerlendirilen kaç kişi var?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"İlk etapta Çatak Hastanesine Van'a götürülenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Bir de sabah itibariyle kaç kişi geldi konusunda, vatandaş olarak da bilgimiz yok. Bizim jandarma ve UMKE olarak bilgimiz var ama vatandaş olarak bilgimiz yok. Onun için şu anda bir sayı vermek çok doğru bir tespit ve değerlendirme olmaz. Sabah kaç sayısıyla başlanıldı, elimizde öğle çalışma esnasının fotoğrafları, vatandaşlarımızın sayıları var. Bir de Cumhurbaşkanımızın danışmanı vardı Gülşen (Orhan) Hanım o da sağ salim kurtarılanlar, hastaneye sevk edilenler arasında, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÜLŞEN ORHAN ÇIĞ ALTINDAN KURTARILDI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

AFAD ‘DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray'da dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmak için arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerimizin bulunduğu bölgeye ikinci bir çığ düşmüştür. Bölgedeki diğer ekiplerimiz ivedilikle olay yerine sevk edildi" denildi.