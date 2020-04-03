03.04.2020 - 09:05 |
Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, AFAD'dan yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.44'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Son dakika olarak duyurulan habere göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Kandilli Rastahanesi tarafından 4.9 olarak duyurulurken AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. 08:44'te meydaba gelen deprem bölgede kısa süreli panik yaşanmasına neden olurken deprem ile ilgili ayrıntılarda belli olmaya başladı.
Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.