Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Son dakika olarak duyurulan habere göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Kandilli Rastahanesi tarafından 4.9 olarak duyurulurken AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. 08:44'te meydaba gelen deprem bölgede kısa süreli panik yaşanmasına neden olurken deprem ile ilgili ayrıntılarda belli olmaya başladı.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.