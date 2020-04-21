MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
ABONE OL
21.04.2020 - 12:55 |

Son dakika! Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre Van, Bahçesaray’da saat 12.48’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

AFAD'dan gelen son dakika verilerine göre; merkez üssü Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Deprem saat 12.48'de oluşurken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. 

Deprem, Siirt ve Van Bahçesaray yanı sıra çevre köy, ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

 

Son dakika Vanda korkutan deprem Büyüklüğü...

Hafriyat sahasında, çuval içinde ceset bulunduİzmit'te, hafriyat sahasında, battaniyeye sarıldıktan sonra çuvalın içine koyulmuş ceset bulundu. Çürümeye başladığı görülen cansız beden, otopsi için hastane morguna götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kız arkadaşı, 4 kişiyle 40 bin lirasını gasbetmeye çalıştı

Kız arkadaşı, 4 kişiyle 40 bin lirasını gasbetmeye çalıştı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Kahramanmaraş'ta çizgili sırtlan ve porsuk görüntülendi!

Kahramanmaraş'ta çizgili sırtlan ve porsuk görüntülendi!

Sıradaki Haber