21.04.2020 - 12:55 |
Son dakika! Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gelen bir son dakika haberine göre Van, Bahçesaray’da saat 12.48’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan gelen son dakika verilerine göre; merkez üssü Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 12.48'de oluşurken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem, Siirt ve Van Bahçesaray yanı sıra çevre köy, ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.