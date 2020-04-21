Son dakika! Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

AFAD'dan gelen son dakika verilerine göre; merkez üssü Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 12.48'de oluşurken, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Siirt ve Van Bahçesaray yanı sıra çevre köy, ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.