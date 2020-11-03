Son dakika... Van'da 'Rus Pazarı'nda yangın! Ekipler bölgede

İlçe merkezinde "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangını gören çevredekiler, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Özalp İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.