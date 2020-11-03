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03.11.2020 - 09:41 | | AA

Son dakika... Van'da 'Rus Pazarı'nda yangın! Ekipler bölgede

Gelen son dakika haberine göre; Van'ın Özalp ilçesinde 50 dükkanın bulunduğu pasajda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Son dakika... Van'da 'Rus Pazarı'nda yangın! Ekipler bölgede

İlçe merkezinde "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangını gören çevredekiler, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Özalp İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.

Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.
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