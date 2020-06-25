25.06.2020 - 13:15 |
Son dakika... Van'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van Özalp olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.
Son dakika haberine göre AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 6.96 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yaşanan depremin ardından bölgede yaşanan birçok vatandaş Van'da meydana gelen depremin şiddetine ilişkin araştırmalara başladı.
AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5.1 olarak duyurdu, ardından 5.4 olarak revize etti.
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