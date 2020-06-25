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25.06.2020 - 13:15 |

Son dakika... Van'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van Özalp olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.

Son dakika... Van'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...
Son dakika... Van'da şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler...
Son dakika... Van'da şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler...
Son dakika... Van'da şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler...
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Son dakika haberine göre AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 6.96 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yaşanan depremin ardından bölgede yaşanan birçok vatandaş Van'da meydana gelen depremin şiddetine ilişkin araştırmalara başladı.

AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5.1 olarak duyurdu, ardından 5.4 olarak revize etti.

Son dakika... Vanda şiddetli deprem Depremin büyüklüğü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk hedef için söz verdiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını açıkladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı ve açıklamalarda bulundu.
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