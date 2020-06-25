Son dakika... Van'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...

Son dakika haberine göre AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 6.96 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yaşanan depremin ardından bölgede yaşanan birçok vatandaş Van'da meydana gelen depremin şiddetine ilişkin araştırmalara başladı.

AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5.1 olarak duyurdu, ardından 5.4 olarak revize etti.