Son dakika... Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Son dakika gelen bir habere göre Van'da feci bir trafik kazası yaşandı. Gürpınar'da taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada üç kişinin hayatını kaybettiği yedi kişinin yaralı olduğu öğrenildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde, taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 30 T 0026 plakalı taksi ile hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesetleri, morga konuldu.