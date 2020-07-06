Son dakika: Van'dan acı haber! 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

Van Gölü yüzeyinde Jandarma, JAK, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürütüyor.

Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin de dahil olduğu çalışmalarda, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla suyun altı taranıyor. Diğer ekipler de havadan, karadan ve göl yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Van Gölü'nün tamamında yapılan arama çalışmalarında ROW cihazlarıyla 200 metre derinliğe kadar inen ekipler, dünden bu yana 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Şu ana kadar 11 kişinin cesedi bulundu ancak tekneye dair bir ize rastlanmadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle suyun bulanık olmasının arama çalışmalarını olumsuz etkilediği, cihazların net görüntü alamadığı bildirildi.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.