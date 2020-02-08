MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Van'ın Çatak ilçesinde iki köy yoluna çığ düştü
ABONE OL
08.02.2020 - 14:27 | | DHA - AA

Son dakika! Van'ın Çatak ilçesinde iki köy yoluna çığ düştü

Gelen bir son dakika haberine göre; Van Valiliği, Çatak ilçesine bağlı iki köy yoluna çığ düştüğünü, can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Son dakika! Van'ın Çatak ilçesinde iki köy yoluna çığ düştü

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Çatak ilçesine bağlı Bilgi ve Korulu mahallelerinin bulunduğu yola çığ düştüğü belirtildi.

Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, bölgede yol açma çalışmalarının da çığ tehlikesi nedeniyle durdurulduğu ifade edildi.

ÇATAK BÖLGESİNDE ÜNÜNCÜ ÇIĞ

Van- Çatak- Bahçesaray karayolu, dün gece etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle jandarma tarafından ulaşıma kapatılmıştı. Sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe açılamayan yolda çığlar düşmeye devam ediyor.

İlk çığ sabah saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Elmalı mevkisinde düştü. Bir süre sonra bu kez sırasıyla Korulu ve Bilgi mahallelerinde çığ düştü. Hava şartları nedeniyle yol açma çalışmaları da durduruldu.

İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, beraberindeki VEDAŞ İşletme Şefi Abdurrezak Selçuk, çalışanları ile beraber, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Elmacı bölgesindeki çığın düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle ilçede dün geceden bu yana elektriklerin kesik olduğu belirtilirken, VEDAŞ çalışanları düşen çığ ile birlikte arızayı tespit edemiyor.

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş ettiÇorum'da şehir dışına gitmek için otogara gelen S.S. adlı kadın, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş etti. Polisin etkisiz hale getirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Suriye sınırında insanlık dramı

Suriye sınırında insanlık dramı

Sıradaki Haber