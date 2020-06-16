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16.06.2020 - 13:03 |

Son dakika! Ve duyuruldu! Ani hava harekatı...

Gelen bir son dakika haberine göre; Kuzey Irak'ta Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ani hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Ve duyuruldu! Ani hava harekatı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakan Varank açıkladı! "Bugünden itibaren hayvan deneyleri başlıyor"Gelen bir son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda yürütülen yeni tip corona virüsün (Kovid-19) enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı ilaç geliştirme projesi kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, söz konusu ilaç projesi kapsamında bugün itibarıyla hayvan deneyleri aşamasına geçildiğini açıkladı.
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