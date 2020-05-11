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11.05.2020 - 09:18 | | DHA

Son dakika... Yaklaşık iki ay sonra berber ve kuaförler açıldı! İlk traş...

Gelen son dakika haberine göre, corona virüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibariyle hizmete başladı.

Son dakika... Yaklaşık iki ay sonra berber ve kuaförler açıldı! İlk traş...

Son dakika haberine göre, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda hizmet veren bir berber dükkanı sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti.

Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten berber esnafı, "Çok özlemiştim mesleğimizi, yaklaşık 50 gündür kapalı haldeydik. Sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Açılma kararı çok iyi oldu. İnşallah memleketimiz içinde iyi olur. Uzakta oturuyoruz, o yüzden erken gelip müşterilerimizi almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Corona virüsle mücadele kapsamında berberlerde bir koltuğun boş bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Son dakika... Yaklaşık iki ay sonra berber ve kuaförler açıldı İlk traş...

İstanbul'da işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollara döküldü23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da sona ermişti. İstanbul’da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluşturdu.
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