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18.06.2020 - 15:16 | | AA

Son dakika! Yargıtay Faruk Bal'ın cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sözde "yurtta sulh konseyi" atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilen eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Faruk Bal'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Son dakika! Yargıtay Faruk Bal'ın cezasını onadı

Daire, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açılan davada, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinin Bal hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Bal'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Bal'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirtilen kararda, 11 Temmuz 2016'da, darbe girişimi sırasında haberleşmeyi sağlayan araçların yayın akışının kesilmesi halinde darbeciler tarafından haberleşmek amacıyla kullanılması için kendi birliğinde ihtiyaç olmadığı halde 190 GPS özellikli telsiz talebinde bulunduğu, sanığın bu telsizleri darbecilere tahsis ettiği vurgulandı.

Faruk Bal'ın, sözde "yurtta sulh konseyi" atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirildiği aktarılan kararda, sanığın bu amaçla darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da askeri teamüllere aykırı olarak Ankara'ya geldiği kaydedildi.

Kararda, Bal hakkındaki hükümde bir isabetsizlik görülmediğine işaret edildi.

Maske takmakta direnen kadına ceza kesildiİstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne girişlerde maskesi olmayan vatandaşlar uyarıldı. Yasağa rağmen kimi vatandaşların maske takmamayı sürdürdüğü görüldü. Maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.
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