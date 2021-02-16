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16.02.2021 - 14:12 | | AA

Son dakika haberi | Yargıtay'dan maske takmayanlarla ilgili karar! Ceza verilmesi...

Maske takmayanlarla ilgili Yargıtay'dan son dakika kararı geldi. 19. Ceza Dairesi, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirlerine aykırı davranarak maske takmayanlara "Kabahatler Kanunu" uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı

Son dakika haberi | Yargıtay'dan maske takmayanlarla ilgili karar! Ceza verilmesi...
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Alınan bilgiye göre, Yargıtay 19. Ceza Dairesinin, "maske takmayanlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesi"ne ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ocak 2021'de itiraz etti.

İtirazda, somut uyuşmazlıkta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinin uygulanacağı belirtilerek, daire kararının kaldırılması istendi.

İtirazı kabul eden Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020'de verdiği kararını kaldırdı.

Uyuşmazlığın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerektiğine hükmeden Daire, benzer dosyalarda verdiği aynı yöndeki diğer kararlarını da kaldırdı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin bu kararıyla maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasının önünü açıldı.

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Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan bir kişi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılmış, itiraz üzerine ceza sulh ceza mahkemesince iptal edilmişti.

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtay 19. Ceza Dairesine gelmişti.

Bakanlığın başvurusunu kabul eden Daire, sulh ceza mahkemesi kararını 14 Aralık 2020'de bozmuştu.

Kararda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda "maske takma tedbiri veya yükümlülüğü"nün bulunmadığına işaret edilmişti. Bu eylem nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanamayacağı sonucuna varılan kararda, maske takmayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında "emre aykırı davranış" nedeniyle para cezası uygulanabileceğine karar verilmişti.

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