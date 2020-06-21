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21.06.2020 - 09:30 | | AA

Son dakika! Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Son dakika! Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

48 İLDE TÜM ALANLARDA

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

 

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