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17.06.2020 - 20:27 | | AA

Son dakika... Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Gelen son dakika haberine göre; Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda oybirliğiyle kabul edildi.

Son dakika... Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Ayrıntılar geliyor...

Sağlık Bakanı Koca günlük corona virüs tablosunu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu."Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi."
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