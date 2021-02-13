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13.02.2021 - 11:23 | | DHA

Son dakika... Yata baskın! Tekneye çıkan polis şoke oldu

Gelen bir son dakika haberine göre; Koronavirüs pandemisi tedbirleri doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir grup, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir yatta doğum günü partisi düzenledi. Partiye baskın yapan polis, 14 kişiye 45 bin 500 lira para cezası yazdı.

Son dakika... Yata baskın! Tekneye çıkan polis şoke oldu

Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme açıklarında bir yatta yüksek sesle müzik dinlendiğini fark etti.

Yata baskın düzenleyen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yatta doğum günü partisi düzenlendiğini gördü.

Son dakika... Yata baskın Tekneye çıkan polis şoke oldu

Sosyal mesafe ve maske kuralını da ihlal eden yattaki 14 kişiye toplam 45 bin 500 lira para cezası kesildi.

Baskın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tekne sahibine de cezai işlem uygulandı.

Son dakika... Yata baskın Tekneye çıkan polis şoke oldu

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