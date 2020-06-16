MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Yatak odasında hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı!
ABONE OL
16.06.2020 - 15:13 | | İHA

Son dakika... Yatak odasında hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı!

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda yatak odasında 5 adet hint keneviri ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

Son dakika... Yatak odasında hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan bir adreste hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Yapılan hazırlıkların ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, evde bulunan B.Ö. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramada ise yatak odasında saksılar içerisinde yetiştirilen 5 adet hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan B.Ö. ifadesi alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İntihar etmek için çıktı, 9. kattan atladıSon dakika haberi... İzmir Karabağlar'da, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet K., intihar etmek için 9. kattaki evinin penceresinden atladı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cep telefonuyla görüntüledi! "Bomba düşmüş gibi korktuk"

Cep telefonuyla görüntüledi! "Bomba düşmüş gibi korktuk"

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son dakika... Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşım için karar!

Son dakika... Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşım için karar!

Sıradaki Haber