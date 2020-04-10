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10.04.2020 - 17:20 |

Son dakika! Yaya trafiğine kapatılan yeni noktalar açıklandı

Gelen bir son dakika haberine göre; corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli olan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.

Son dakika! Yaya trafiğine kapatılan yeni noktalar açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan ve yeni tip corona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bağcılar Kaymakamlığı Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek önlemler aldı.

Buna göre Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, “Yürüyüş Yolu” olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Ancak esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf tutuluyor.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai işlem yapılacağı da belirtildi.

Kararın açıklanmasının ardından meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.

Zabıtalar ve polisler yayaların geçişine izin vermiyor.

10 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00’den uygulamaya konulan karar 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’a kadar sürecek.

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