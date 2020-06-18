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18.06.2020 - 16:23 | | DHA

Son dakika... Yengesini baltayla yaralayan şüpheli tutuklandı!

Ordu’nun Gölköy ilçesinde, tartıştığı yengesi Sevim Taş’ı (66) baltayla başına vurarak, yaralayan Murat Taş (70), tutuklandı. Sevim Taş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Son dakika... Yengesini baltayla yaralayan şüpheli tutuklandı!

Olay, dün öğle saatlerinde, Gölköy'e bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Murat Taş, eline geçirdiği baltayla yengesinin başına vurdu.

Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Taş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sevim Taş, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Gölköy Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Uzmanı uyardı! "Aşırı korku, koronavirüse davetiye çıkarır"UZMAN Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, bağışıklık sisteminin sadece fiziksel önlemlerle değil, duygu durumlarıyla da alakalı olduğunu söyleyerek, "Aşırı korkuyor olmak bizim tehlikeli durumlar yaşamamıza sebep olur. Bağışıklığımızı kaybetme riskimiz çok fazla ve aşırı önlem almaktan ruh sağlığımızı bozuyoruz. Beden ya da ruh sağlığınız bozulursa, koronavirüse davetiye çıkarmış oluyorsunuz" dedi.
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