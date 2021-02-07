Son dakika... Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından flaş açıklamalar

İşte Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Kazım Ülküseven açıklamarı;

(İstanbul ve çevresi)

Sıcaklık değerleri cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Fakat cuma günü Trakya ve İstanbul'dan da başlayarak hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına inecek diyebiliriz.

(Türkiye genelinde hava nasıl olacak?)

Pazartesi gününden itibaren yurdun batı kısımları sağanak yağışların etkisine girecek. Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ege, Batı Akdeniz çevreleri sağanak yağmur beklentimiz olan yerler. Beraberin çok önemli lodos ve fırtına uyarımız var ki özellikle Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde lodosun kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Saate 50/70 km. hıza ulaşmasını bekliyoruz. Zaman zaman Ege Bölgesi'nde ve Trakya'nın batı kesimlerinde 60/90 km. hıza ulaşmasını bekliyoruz lodusun. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Salı gününe geldiğimizde bu yağışlar kıyı Ege'de ara ara devam edecek. Çarşamba günü baktığımız zaman İstanbul'un tamamını Ege ve Batı Karadeniz'i içine alacak şekilde yine bir sağanak yağmur beklentimiz var.

Hava sıcaklıkları cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bununla beraber yüksek sıcaklık ve kar erimeleri nedeniyle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi riski var. Vatandaşlarımızın ilgiyle tedbirli olması gerekiyor.

Özetleyecek olursak hafta başında kuvvetli lodos ve fırtına batı kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren başlayarak ve ara ara yağış, sağanak yağmur. Cuma gününe geldiğimizde hava sıcaklığı Trakya ve İstanbul'dan başlayarak hissedilir şekilde azalmaya başlayacak. Mevsim normallerine inecek diyebiliriz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmini ise şöyle;

(8 ŞUBAT 2021)

(9 ŞUBAT 2021)

(10 ŞUBAT 2021)

(11 ŞUBAT 2021)

(12 ŞUBAT 2021)









