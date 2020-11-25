Son dakika... Yeni tavsiye kararları gelecek mi? Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığı Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Bilim Kurulu toplantısına ilişkin Mustafa Şengül'ün CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalar şöyle;

Hafta sonu alınan o önlemin ilk yansıması artık bu Bilim Kurulu'nda ele alınmasını beklemiyoruz. Zira aradan bir hafta geçmesi ve o vaka sayılarının alınan önlemlerin nasıl bir yansımaya neden olduğu gün yüzüne çıkmış olacak.

Ama şunu belirtelim her geçen gün vaka sayısı Türkiye'de artıyor. Bu nedenle de olası bir durumda yeni tedbirlerin alınması için neler yapılacak? Bu konunun masaya yatırılmasını bekliyoruz. Hiç şüphesiz ki Çin'den gelen ve3 faz uygulamasının gönüllüler üzerinde başlayan koronavirüs aşısı var. Bu aşıya ilişkin çalışmaların da yine Sağlık Bakanlığı'nda yine Bilim Kurulu üyeleri tarafından ele alınması bekleniyor.

O toplantı bugün. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başladı. Toplantının ardından saat 19.00 gösterdiğinde de yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçerek merak edilen sorulara ilişkin yanıt vermesi, toplantıda nelerin ele alındığı açıklaması bekleniyor.

Hiç şüphesiz ki 2 aşama var. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta sonu uygulanan kısıtlamaların kapsamı genişletilecek mi, yeni önlemler alınacak mı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından?

Bir diğer önemli başlık ise koronavirüse karşı uygulanan aşı. Bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı ile ilgili çalışmalara ilişkin bilgi vermiş, aralık ayında yüklü bir miktarda aşının Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.