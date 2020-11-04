04.11.2020 - 17:20 | | AA
Son dakika... Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Yenikapı metro istasyonu geçici olarak yolcu alımına kapatıldı.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.