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04.11.2020 - 17:20 | | AA

Son dakika... Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Yenikapı metro istasyonu geçici olarak yolcu alımına kapatıldı.

Son dakika... Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı!

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Son dakika... Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı

 

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