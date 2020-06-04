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04.06.2020 - 14:07 | | DHA

Son dakika... Yer: Antalya! Denizden çıkan paketin içinden...

Gelen son dakika haberine göre, Antalya'da denizden çıkartılan 2 paketten, üzerinde yazıların bulunduğu at nalı, mermer ve Arapça yazılı çeşitli kâğıt parçaları çıktı.

Son dakika... Yer: Antalya! Denizden çıkan paketin içinden...

Ailesiyle birlikte öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelen bir kişi, çocuğunun denize düşen oyuncağının peşinden gittiğini gördü. Oyuncağı almak için daldığı denizde 2 metre aralıkla fileye sarılı iki paket gören adı açıklanmayan kişi, bu paketleri kıyıya çıkarttı. İple bağlı paketlerden şüphelenen kişinin haber vermesi üzerine sahile Antalya Emniyeti Terörle Mücadele ekipleri geldi. Ekipler, çevredeki vatandaşları paketlerden uzaklaştırdı.

Ekiplerin incelediği iki paketten, Arapça ve İbranice yazılı bir mermer, üzerinde yazılar bulunan iki at nalı ve Arapça yazıların olduğu kağıtlar bulundu. Polis ekipleri paketlerden çıkan malzemeleri incelemek üzere götürdü.

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