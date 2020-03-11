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11.03.2020 - 15:30 | | AA

Son dakika... Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi!

Gelen son dakika haberine göre, yerli otomobilin fabrikasının kuruluşuyla ilgili yarın yapılması planlanan tanıtım toplantısının ertelendiği duyuruldu.

Son dakika... Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi!

Son dakika haberine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

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